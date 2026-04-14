Смертельное ДТП произошло в Железногорске

В поселке Подгорный города Железногорска Красноярского края в результате ДТП погиб пожилой пассажир.
Все случилось 13 апреля днем. По предварительной информации ГАИ, 39-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Allex столкнулась с машиной Toyota Corona под управлением 43-летнего мужчины.
Травмы получил 81-летний пассажир Toyota Corona, который не был пристегнут ремнем безопасности. Его доставили в больницу, где позже он скончался.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.