Смертельное ДТП произошло в Железногорске

В поселке Подгорный города Железногорска Красноярского края в результате ДТП погиб пожилой пассажир.

В поселке Подгорный города Железногорска Красноярского края в результате ДТП погиб пожилой пассажир.

Все случилось 13 апреля днем. По предварительной информации ГАИ, 39-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Allex столкнулась с машиной Toyota Corona под управлением 43-летнего мужчины.

Травмы получил 81-летний пассажир Toyota Corona, который не был пристегнут ремнем безопасности. Его доставили в больницу, где позже он скончался.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

