В Хабаровске пройдёт II Фестиваль новой музыки

С 12 по 18 июня Хабаровск станет площадкой для II Фестиваля новой музыки. Событие, организованное Хабаровской краевой филармонией при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив, представит современную академическую музыку в разнообразных форматах, сообщает пресс-служба правительства края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Торжественное открытие состоится 12 июня в Большом зале филармонии концертом «Новый календарь» (6+). Русский оркестр под управлением дирижёра Александра Веретенникова представит музыкальное путешествие от северных напевов до кавказских мелодий. В программе — произведения Григория Зайцева, Анастасии Дружининой, Александра Некрасова и других авторов, а также выступление солистки Юлии Рыжинской (народный вокал, Москва).
В рамках фестиваля пройдёт симфоническая сказка «Тайна трёх миров» (6+, 14 июня) с участием Дальневосточного академического симфонического оркестра и актёра Хабаровского ТЮЗа Виталия Фёдорова. Автор музыки — художественный руководитель фестиваля Денис Хоров.
Концерт камерной музыки «Новое. Лицом к лицу» (6+, 16 июня) предложит слушателям ансамблевые и сольные произведения от камерной лирики до экспериментального перформанса. Среди авторов — Александр Чайковский, Юрий Воронцов, Ольга Викторова и другие. Исполнители — звёздные гости из Москвы и солисты филармонии.
Необычным событием станет концерт «Новая музыка на воде» (6+, 17 июня) на прогулочном теплоходе с сочинениями Эльмира Низамова, Павла Карманова, Кузьмы Бодрова в исполнении струнного квартета.
Гала концерт закрытия (6+, 18 июня) представит три мировые премьеры: «Космос» Екатерины Олёрской, Концерт для домры с оркестром Дениса Хорова и Сюиту «Кодовые знаки русской души» Юрия Воронцова. В программе также сочинения Светланы Лавровой, Николая Михеева, Ольги Викторовой и Кузьмы Бодрова. Оркестр под управлением Михаила Леонтьева (Красноярск) исполнит произведения современных композиторов.
Дополнительно гости фестиваля смогут посетить образовательную лабораторию «Музыка в процессе» (12+, 14−17 июня) — серию паблик токов на площадке студии телеканала «Хабаровск», проект Союза композиторов России «Композиторские читки» (12+) с лекциями Юрия Воронцова и Светланы Лавровой, а также выставку «Студия» (6+) к 60 летию МЭСЭМ с архивными материалами из фондов Музея Скрябина и фирмы «Мелодия».
Билеты можно приобрести на сайте Хабаровской краевой филармонии.
