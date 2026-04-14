Кадастровое агентство сказало, на какое дешевое жилье растет спрос в Беларуси

Кадастровое агентство назвало дешевое жилье, на которое растет спрос в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет по имуществу привел данные Национального кадастрового агентства, из которых следует, что на одну из категорий дешевого жилья растет спрос в Беларуси.

Речь о пустующих домах в деревнях. Они, говорят в Госкомимуществе, «все чаще становятся объектом внимания не только для постоянного проживания, но и как дачный вариант, возможность переезда за город или старт для аккуратного ремонта “под себя”.

Что касается цифр, то только за январь — март 2026 года 431 пустующий дом перешел в собственность к новым хозяевам. По данным Национального кадастрового агентства, напрямую (то есть без аукциона) купили 262 дома, а через торги, соответственно, 169.

«Из всех проданных объектов 248 домов нашли покупателей всего за одну базовую величину», — добавляют в агентстве.

Что касается спроса по регионам, то в лидерах Минская область — здесь продано 118 домов. Далее — Гродненщина и 107 реализованных строений. Примерно одинаковое количество пустующих домов продано в Могилевской, Брестской и Витебской областях — 64, 61 и 60, соответственно. Замыкает список Гомельщина: здесь новые владельцы приобрели 21 дом.

