Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель «ГАЗели» пострадал после тройного ДТП на мосту в Волгограде

На Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 13 апреля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона, инцидент случился около 20:10 на седьмом километре моста через Волгу.

По предварительным данным, 33-летний водитель грузовика «Фотон» не смог справиться с управлением. Его автомобиль врезался в стоявший на дороге микроавтобус «ГАЗ-2752». От сильного удара «ГАЗель» пришла в движение и по инерции наехала на впереди стоящий грузовик «КАМАЗ».

В результате этой цепочки столкновений водитель «ГАЗели» получил травмы. Его оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства случившегося.