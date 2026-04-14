Водитель «ГАЗели» пострадал после тройного ДТП на мосту в Волгограде

Вечером 13 апреля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона, инцидент случился около 20:10 на седьмом километре моста через Волгу.
По предварительным данным, 33-летний водитель грузовика «Фотон» не смог справиться с управлением. Его автомобиль врезался в стоявший на дороге микроавтобус «ГАЗ-2752». От сильного удара «ГАЗель» пришла в движение и по инерции наехала на впереди стоящий грузовик «КАМАЗ».
В результате этой цепочки столкновений водитель «ГАЗели» получил травмы. Его оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства случившегося.