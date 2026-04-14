Почему виноделы Ростовской области массово сворачивают производство

Семь лет назад федеральные власти разрешили фермерам самим производить и продавать вино. Для Ростовской области с ее многовековыми казачьими традициями и уникальными автохтонными сортами это был подарок. На Дону начался винный бум: люди закладывали виноградники, строили шато, открывали погреба и привлекали туристов.
Сегодня картина иная. Доля местного вина на рынке РФ упала в шесть раз, сразу несколько знаковых виноделен выставлены на продажу, а владельцы выживших хозяйств задумываются о закрытии.
Например, Игорь Губин, владелец знаменитой «Усадьбы Саркел», смотрит в будущее без оптимизма.
— Мы достигли того, о чем десять лет назад не мечтали. Но сегодня вышли на плато — по объемам, спросу, ассортименту. И теперь непонятно, либо мы достроим полноценную индустрию, либо получим жесткий откат назад. Судя по тому, что происходит, я склоняюсь ко второму сценарию развития событий.
Губин не снимает ответственности с фермеров и федерального центра. Но главная проблема, по его словам, заключается в коммуникациях участников процесса.
— Нам нужна согласованность Федерации и области, требуются четкие межведомственные коммуникации. Пока этого нет. Сначала неадекватно растут тарифы, потом начинаются проверки на мелочах. Это похороны собственных инвестиций: государство сначала дало многомиллионные субсидии, вложилось вдолгую, но несогласованные действия местных структур все рушат.
Несогласованность действий.
В 2023 году виноделие передали из департамента потребительского рынка в областной минсельхоз. Выглядело это логично: субсидии, гранты, программы поддержки. Казалось, отрасль получила мощного союзника, но на практике вышло иначе. Сразу несколько виноделов описывают одну картину: требования к субсидиям ужесточились, сроки стали абсурдными, выплаты — непредсказуемыми.
Николай Молчанов, у которого 26 гектаров виноградников, рассказывает:
— Еще пару лет назад все было нормально. Субсидии приходили в несколько этапов, и мы этими деньгами закрывали все работы в сроки, заложенные природой и производственным циклом. Первая выплата на посадку — до 15 мая. В конце июня — субсидия на шпалеры. В конце октября — на уходные работы. Планировать бюджет было легко, деньги приходили именно тогда, когда нужны.
В 2025 году система дала сбой. Первую субсидию выплатили в сентябре, за шпалеры мы вообще, кажется, ничего не получили. А в этом году нас «обрадовали»: чтобы компенсировать уходные работы на молодых виноградниках, документы надо сдать до 25 апреля. Но работы ведутся до осени! Это не вяжется ни с природными циклами, ни с логикой виноградарства. Условия ставят так, что получить субсидии практически нереально.
Фермер Юрий Химичев подтверждает:
— В этом году мы обратились в минсельхоз за субсидиями, и нам сообщили, что все уходные работы (посадка, обработка, внесение препаратов, выплата зарплаты) теперь должны быть выполнены до конца апреля, иначе субсидий не будет. При этом всем очевидно, что выполнить такой объем работ в указанные сроки нереально.
Отдельная тема — гранты. Химичев получил грант девять миллионов рублей, добавил около 15 своих, выполнил все условия, кроме одного: не достиг запланированных экономических показателей в прошлом году. Произошло это из-за официально признанной чрезвычайной ситуации федерального уровня — форс-мажора, который зафиксировали сами власти. Несмотря на это, ему грозит иск о возврате гранта.
— Фото- и видеодоказательства ЧС есть, с ними все соглашаются, — говорит Химичев. — Но деньги требуют вернуть.
Особая статья расходов, которую субсидии не покрывают, — укрывные работы. Ростовская область — самый северный регион России, где занимаются выращиванием винограда в промышленных масштабах. Посадки просто не выживут без укрытия на зиму. Перепады температуры в какой-то мере обеспечивают местному вину уникальный насыщенный вкус, но из-за укрывания осенью и раскрывания весной (это все ручной труд) сильно повышают его себестоимость. Химичев и его коллеги несколько лет добиваются субсидирования укрывных работ на уровне региона, но пока безрезультатно.
Игра с монополией.
Если субсидии — это деньги, которые фермеры не могут получить, то ресурсообеспечение — это деньги, которые у них забирают.
Молчанов показывает динамику роста стоимости подключения к сетям:
— Когда я открывал винодельню, затраты при первом подключении на 15 киловатт составили 500 рублей. Увеличение мощности на 10 киловатт стоило уже 15 тысяч, третье — более 50 тысяч. А когда я недавно обратился за увеличением мощности еще на 15 киловатт, мне выкатили чек уже на полтора миллиона. Для фермерского хозяйства это астрономические деньги. Конечно, я был вынужден заморозить проект.
Рост тарифов на технологическое присоединение — в три тысячи раз за несколько лет. Это не опечатка. Это реальные цифры, с которыми сталкиваются фермеры.
У Химичева другая беда — качество услуги.
— Наши сети в ужасном состоянии. Ветреная погода — и свет почти гарантированно отключается. При этом если задержать оплату хоть на день, отключают сразу. А поставщик не отвечает ни за что. Работают по предоплате, но нормальную услугу обеспечить не могут, — сетует фермер.
Губин в этом смысле — в самом центре конфликта. Его хозяйство «Усадьба Саркел» сегодня ведет судебное разбирательство одновременно с двумя структурами: с энергетиками и с ГУП Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения». Ситуация, по его словам, абсурдная.
— Нам выставили счет за три года потребления воды до того, как соответствующий объект вообще был физически смонтирован. В иске огромное количество несостыковок. В ответ на наши вопросы — молчание.
Вопросы без ответов.
Парадокс, который описывают сразу все три собеседника редакции, звучит так: федеральные деньги в отрасль вроде как идут, но на местах они не работают. Субсидии выплачиваются с нарушением логики и сроков или не выплачиваются вовсе. Монополии выставляют счета, вызывающие вопросы у всех опрошенных нами юристов. Профильное ведомство отвечает формальными отписками. Обещанное донскими властями протежирование в ресторанах и на полках местных магазинов, помощь со сбытом продукции тоже де-факто не работают. Ключевые вопросы остаются без ответов.
Губин оценивает ситуацию без иллюзий, но и без паники.
— Потенциал Ростовской области все равно огромен. В этой индустрии можно и нужно зарабатывать. Но если не решить системную проблему, бизнес на местах задохнется. Будет обидно, если сотни миллионов федеральных субсидий окажутся зарытыми в донскую землю, пока Кубань и Крым создают процветающую винную экономику.
Вероятно, винодельческую отрасль Дона тоже ждут золотые времена, осторожно предполагают специалисты. Но пока, как было сказано выше, несколько хозяйств уже выставлены на продажу. По словам Химичева, это лишь начало.
— Уверен, если ничего не изменится, то в ближайшем будущем их станет больше.,