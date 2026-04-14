Почему виноделы Ростовской области массово сворачивают производство

В 2025 году система дала сбой. Первую субсидию выплатили в сентябре, за шпалеры мы вообще, кажется, ничего не получили. А в этом году нас «обрадовали»: чтобы компенсировать уходные работы на молодых виноградниках, документы надо сдать до 25 апреля. Но работы ведутся до осени! Это не вяжется ни с природными циклами, ни с логикой виноградарства. Условия ставят так, что получить субсидии практически нереально.