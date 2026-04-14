«Кубок Защитников Отечества» в Красноярске объединит ветеранов СВО со всей Сибири

В Красноярском крае для физической и психологической реабилитации ветеранов специальной военной операции активно применяют занятия спортом. В регионе регулярно проводятся спартакиады и турниры, в числе которых и межрегиональный «Кубок Защитников Отечества» Сибирского федерального округа. В 2026 году проведение Кубка запланировано с 9 по 13 июня в Красноярске, сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». Ветераны специальной военной операции со всей Сибири будут соревноваться в пулевой стрельбе, пауэрлифтинге, волейболе сидя и других дисциплинах. Добавим, с 2025 года в Красноярском крае реализуется Межмуниципальная круглогодичная инклюзивная спартакиада «Преодолевая, побеждай!» среди ветеранов боевых действий и участников СВО, а также фестивали «На старт всей семьей» и «Спортивная семья — сила России». В регионе действует демонстрационно-спортивный центр, где ветераны не только могут попробовать себя в разных дисциплинах, но и получить консультации врачей и психологов. Также здесь помогают составить индивидуальный план тренировок. Для записи на занятия спортом можно позвонить по телефонам: 8 (391) 234‑08‑58 (горячая линия регионального филиала фонда «Защитники Отечества») или 8 (391) 222‑12‑17 (Региональный центр адаптивных видов спорта).