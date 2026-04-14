В Красноярском крае вырос спрос на подержанные авто

Эксперты платформы Авито Авто проанализировали рынок подержанных машин в Красноярском крае за март и сравнили данные с февралем 2026 года. Выяснилось, что интерес местных жителей к покупке автомобилей с пробегом увеличился почти на 16%.
Самыми востребованными моделями стали отечественные LADA Priora и LADA 2114 Samara, а также японская Toyota Corolla.
Также специалисты отметили, что жители региона стали активнее интересоваться машинами марок Mitsubishi (рост на 44%), Volkswagen (плюс 34%), Nissan и Mercedes-Benz (плюс 34 и 30% соответственно). Среди конкретных моделей лидируют Honda CR-V, Honda Fit и LADA 2115 Samara, спрос на которые вырос на 73, 57 и 43 процента соответственно. Также значительно увеличилось внимание к Nissan X-Trail, LADA 2110 и Toyota Corolla Fielder.
Аналитики добавили, что самой популярной маркой на вторичном рынке края остается LADA, а в топ-5 также вошли Toyota, Honda, Nissan и Kia.