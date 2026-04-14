«Принять меры по ликвидации»: в Советске кошку с котятами УК закрыла в подвале без окон (фото)

Жительница Советска Ирина шесть лет кормит, лечит и стерилизует котов, поселившихся в её дворе на улице Баумана. Кто-то из соседей её поддерживает, а кто-то — жалуется властям. В итоге управляющая компания заварила продух в подвал, где остались заперты кошка и её котята. Об этом местная жительница рассказала «Клопс» в пятницу, 10 апреля.
Каждое утро и каждый вечер Ирина выходит во двор. Достаёт корм, расставляет миски, наливает воду. В этот момент пять пар чутких ушек уже прислушиваются к шагам человека. У хвостатых есть имена: Красавица и Чернышка, Пушок, Василинка и Малышка. Кошки не подходят к чужим — шарахаются, прячутся. А ей навстречу неизменно спешат с дружным мурчаньем.
Бездомные, ничьи. Шесть лет назад они гуляли сами по себе, ловили мышей и воробьёв, грелись на трубах и мокли под дождём. Но постепенно сложилось что-то вроде маленького сообщества: Ирина и ещё несколько человек из одного дома взяли на себя ответственность за животных.
Кошек привили и стерилизовали, кроме одной, которую пока не удалось поймать. Лечили за свой счёт. Угощали не объедками — специально покупали корм, давали порционно, два раза в день. Потом миски убирали, стараясь, чтобы не было тухнущих остатков или запаха нечистот.
Совершенно никаких признаков, что здесь кошки живут. Даже ни одной тарелочки не увидишь", — говорит Ирина.
Правда, не все жители двора одобряют хвостатых постояльцев. Если одним кажется, что это — лучшая профилактика от грызунов, то другие опасаются, что сами животные могут стать источником антисанитарии. Но вплоть до последних лет все вопросы решались более или менее мирно.
Одна из соседок Ирины — пожилая женщина — отдала под кошачье убежище свой маленький отсек в подвале. Со двора туда вёл продух, через который кошки могли свободно заходить и выходить — погреться, переждать мороз, спрятаться от бродячих собак. Остальные подвальные отдушины к этому времени были уже закрыты.
Вы же помните, какая зима была, без укрытия они просто не выжили бы", — говорит Ирина.
Но времена изменились. В прошлом году у дома вместо ТСЖ появилась новая управляющая компания. Как поняла Ирина, её руководство считает, что кошек во дворе быть не должно.
В один прекрасный день, возвращаясь домой, женщина застала рабочих, которые возились возле единственного продуха с электроинструментом. Подойдя ближе, она увидела, что отверстие заваривают мелкоячеистой решёткой.
Причиной стала жалоба соседки из соседнего подъезда: дескать, кошки бегают по двору, разносят инфекцию, нарушают санитарное состояние. В ответ администрация Советска дала команду УК «принять меры по ликвидации животных», значится в письме главы городского округа. И меры были приняты.
«Никто не выяснял, стерилизованы ли кошки. Никто не спрашивал, привиты ли они. Просто: кошек быть не должно», — грустит Ирина.
Хозяйка подвала возражала, но ей дали понять, что помещение — это общее имущество, лично ей кладовка не принадлежит, поэтому как-то противостоять этому она не смогла.
В тот день Ирине всё-таки удалось приостановить работы — хотя бы частично. Она объяснила: в подвале прямо сейчас находится кошка с котятами. Замуровать их живыми — это уголовная статья, жестокое обращение с животными. Тогда коммунальщики согласились на время оставить щель.
Но поставили жёсткое условие: кошек из подвала убрать. Забрать себе, пристроить или усыпить — всё равно. Но последнее незаконно (эвтаназия возможна только для опасных илим безнадёжно больных животных). Первое — невозможно: у Ирины и так уже три пушистых питомца. Взять ещё пятерых — значит перейти все разумные пределы.
А второе требует времени и сил. Даже милым котятам хозяев волонтёры ищут месяцами. Взрослым бездомным такое счастье выпадает крайне редко. Так что три дня назад последний продух заварили радиатором — прямо с кормящей кошкой и котятами внутри.
Хозяйка подвала работает в Гурьевске и приезжает в Советск только по выходным. Мать и детёныши остались под замком: без возможности покинуть свой домик, без пищи и воды.
Только по счастливой случайности животные не погибли. Ирине удалось всё-таки найти запасной ключ от бывшей кладовки. Всё это время она навещает своих подопечных, кормит их, приносит воду и меняет лоток. Но отношение к живым существам со стороны соседей и коммунальщиков её шокирует.
А ещё больше тревожит то, что дети, которые наблюдают за поступками взрослых, принимают жестокость за норму. Она сама уже замечала, как мальчишка лет пяти, увидев котов возле мисок, начал кидать в них палками с криком: «Мама, они едят, они едят, я прогоняю!».
Ирина по образованию психолог, она много работала с трудными подрстками и знает, чем это чревато.
«Жестокость по отношению к животным — это достоверный предиктор того, что ребёнок, повзрослев, будет склонен к насилию, — уверена она. — Это не моё мнение. Это научные данные».
Ирина пыталась объяснить директору управляющей компании: то, что он делает, не решает проблему, а усугубляет.
"Когда продух был открыт, всё контролировалось, — объясняет женщина. — Кошки заходили и выходили. Сейчас, когда жильцы открывают общие подвалы, туда забегают другие кошки — случайные. И оказываются там заперты. Ходят в туалет, потому что выйти не могут. Вот вам антисанитария.
Мы сами убираемся, сами кормим, сами лечим, сами стерилизуем. Мы не просим ничего. Просто не мешайте". Но выйти из конфликта так или иначе не удаётся.
Котята в подвале пока живы. Ирина спустится к ним сегодня вечером. Принесёт корм. Нальёт воды. Погладит пушистые спинки. И попробует пообещать, что всё ещё будет хорошо.
По словам директора калининградского «Альянса защитников животных» Ирины Лангинен, действия управляющей компании незаконны и опасны.
В 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление № 1498, которое обязало управляющие компании держать один из продухов в подвале открытым круглый год. Это было сделано в том числе для того, чтобы бездомные животные не мёрзли зимой и не оказались замурованными заживо. По словам эксперта, нормы предписывают оставлять окошки размером 15 на 15 сантиметров.
Любители животных, говорит Ирина, тоже должны соблюдать нормы — не кормить прямо у крыльца и обязательно убирать остатки кошачьего обеда. Она напомнила, что попытки ликвидировать кошек незаконны и приводят к обратному эффекту.
«В Балтийском районе повыводили кошек — потом крысы по кустам на балконы запрыгивали», — рассказывает Ирина.
Она советует жильцам написать заявление в полицию: «Если начальник УК не понимает, надо ссылаться на распоряжение Медведева и строительные нормы. Если животное погибнет от их действий, это уже может быть до пяти лет лишения свободы».
Что говорит юрист.
Калининградский юрист Антон Самоха подтверждает: если живущим в подвале кошкам перекроют выход, статья 245 Уголовного кодекса РФ это трактует как создание условий, угрожающих их жизни и здоровью.
Кроме того, такие действия противоречат федеральному закону «Об ответственном обращении с животными», который запрещает лишение их возможности покинуть опасное помещение. Даже если остаётся вентиляционное отверстие, будет оцениваться фактическая возможность животных свободно выйти из подвала. В подобных случаях специалист рекомендует обращаться в управляющую компанию, жилищную инспекцию или полицию.
Подвалы многоквартирных домов относятся к общему имуществу собственников, и любые работы должны проводиться с соблюдением Жилищного кодекса РФ и по решению управляющей организации или собственников. Самовольное заколачивание окон может быть признано неправомерным.
