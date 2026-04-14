Процедура охлаждения кожи головы стала доступна в Нижегородском онкодиспансере

Бесплатная процедура охлаждения кожи головы для пациентов, проходящих химиотерапию, стала доступна в дневном стационаре поликлиники Нижегородского онкодиспансера. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале «Бокал прессека» в MAX.
Специальный «холодовый шлем» препятствует выпадению волос, являясь единственным методом с доказанной эффективностью.
«Шлем охлаждает кожу головы, защищая волосяные фолликулы от воздействия химиопрепаратов: волосы выпадают реже или сохраняются полностью, а локоны восстанавливаются в разы быстрее. Помогает при лечении солидных опухолей (рак груди, легких, яичников и др.) с применением препаратов на основе платины, таксанов и антрациклинов», — говорится в сообщении.
Решение о необходимости применения шлема выносится на консилиуме врачей. Среди противопоказаний указаны заболевания крови, метастазы в кожу головы и аллергия на холод.
