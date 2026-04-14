Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Процедура охлаждения кожи головы стала доступна в Нижегородском онкодиспансере

Таким образом спасают волосы пациентов, проходящих химиотерапию.

Бесплатная процедура охлаждения кожи головы для пациентов, проходящих химиотерапию, стала доступна в дневном стационаре поликлиники Нижегородского онкодиспансера. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале «Бокал прессека» в MAX.

Специальный «холодовый шлем» препятствует выпадению волос, являясь единственным методом с доказанной эффективностью.

«Шлем охлаждает кожу головы, защищая волосяные фолликулы от воздействия химиопрепаратов: волосы выпадают реже или сохраняются полностью, а локоны восстанавливаются в разы быстрее. Помогает при лечении солидных опухолей (рак груди, легких, яичников и др.) с применением препаратов на основе платины, таксанов и антрациклинов», — говорится в сообщении.

Решение о необходимости применения шлема выносится на консилиуме врачей. Среди противопоказаний указаны заболевания крови, метастазы в кожу головы и аллергия на холод.

Ранее сообщалось, что для нижегородцев закупят тысячу доз вакцины от вируса папилломы человека.