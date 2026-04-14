«Артур Ваха провёз через границу море “Байкала”: Сергей Рост рассказал о закулисье съёмок в Индии

— Да, несмотря на специально написанную к фильму музыку, основной песней стал этот легендарный шлягер. Планировалось, что и сам Митхун Чакраборти исполнит в фильме эпизодическую роль. Это был бы такой роскошный подарок его поклонницам в России! Мы готовы были заплатить ему любые деньги — отдать свои зарплаты, всю воду «Байкал» Галустяна, да всё, что угодно! И мы пошли к Чакраборти на поклон. Он нас принял, но ответил «Ребята, я очень люблю Россию, но я такой старый уже. Я хотел бы, чтобы у русских женщин осталось хорошее воспоминание обо мне. Я уже давно не играю нигде. Давайте без меня». И вот ни в какую! Мы расстроились очень. А потом встретили двойника Чакраборти. Он молодой, лет 45-ти, танцует и поёт. Сняли его. Он должен был появиться в конце с эпичной фразой «Я — ваш отец!». На премьере я сижу, жду эту сцену, там танец в конце потрясающий, но «Чакраборти» нет! Я не знаю, почему они его вырезали, но мне, конечно, стало очень обидно".