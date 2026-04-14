В Ростове обсуждают дальнейшую судьбу проекта скоростного трамвая

Также сказано, что по состоянию на декабрь 2025 года, строительная готовность этапа линии на участке от Жданова до Малиновского составила 99%. Коцессионер смонтировал 154 опоры контактной сети и провел земляные работы на 6,39 км одиночного пути. Также было возведено здание тяговой подстанции. Поставка подвижного состава в 2025 году не осуществлялась.