В Ростове обсуждают дальнейшую судьбу проекта скоростного трамвая

Проект скоростного трамвая и концессионное соглашение обсуждают власти Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Отчет главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина опубликовали на сайте городской администрации перед заседанием гордумы. В документации говорится о развитии донской столицы в 2025 году, а также о некоторых планах на 2026 год.

В частности, указана информация о концессионном соглашении по модернизации трамвайной инфраструктуры.

— С учетом существующих рисков реализации проекта и возможностей финансового участия региона правительством Ростовской области и администрацией Ростова-на-Дону рассматривается вопрос о расторжении заключенного концессионного соглашения, — говорится в документе.

Окончательные решения не принимались.

Также сказано, что по состоянию на декабрь 2025 года, строительная готовность этапа линии на участке от Жданова до Малиновского составила 99%. Коцессионер смонтировал 154 опоры контактной сети и провел земляные работы на 6,39 км одиночного пути. Также было возведено здание тяговой подстанции. Поставка подвижного состава в 2025 году не осуществлялась.

Напомним, соглашение было приостановлено в конце 2024 года. Тогда концессионер представил расчеты, согласно которым стоимость строительства выросла до 80 млрд рублей.

Проект подорожал по ряду причин. В частности, на сумму напрямую повлияли удорожание работ и материалов. Затем концессионер оптимизировал план и смету, но вопрос о затратах остался актуальным.

