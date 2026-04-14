Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем выполнено почти на 50%

Техническая готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла почти 50%. Об этом сообщили в MAX-канале «Стратегия развития Нижегородской области». На данный момент специалисты ведут активные работы в рамках второй и третьей очередей масштабного строительства.
На объекте уже уложено 7,4 км асфальта и завершено возведение путепровода в составе развязки с трассой Р-158, где открыто движение по участку протяженностью 1,2 км. Кроме того, строители переустроили почти половину инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования новой магистрали.
Дублер является крупнейшим концессионным проектом региона, призванным разгрузить проспект Гагарина и обеспечить транспортную доступность новых микрорайонов. Реализация проекта затронет интересы более 600 тысяч жителей, значительно улучшив качество жизни и логистику в южной части города.
Ранее госэкспертиза отклонила этап строительства дублера проспекта Гагарина.