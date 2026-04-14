В Нижегородской области подтопило более 1,2 тысячи приусадебных участков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр — РИА Новости. Более 1200 приусадебных участков подтопило в Нижегородской области из-за паводка, сообщает региональное управление МЧС.
Ранее ведомство сообщало, что на утро 13 апреля было подтоплено 1196 приусадебных участка.
«В течение суток 13 апреля произошло подтопление приусадебных участков в деревне Игнатьево Воскресенского округа, затопление участка автодороги к селу Натальино в Навашинском округе. Всего на территории 23 муниципальных образований затоплено 13 жилых и 57 дачных домов, 1209 приусадебных участков, 14 низководных мостов, 10 участков автодорог», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения в настоящее время не требуется.
Отмечается, что от воды освободились 2 частных жилых дома, 39 приусадебных участков и 3 участка автомобильных дорог в девяти муниципальных образованиях.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля указом губернатора Нижегородской области на территории региона введен режим повышенной готовности в связи с прохождением паводка.