Калининградские таможенники нашли у водителя незадекларированные коллекционные часы за 12 млн рублей

Владелец дорогого аксессуара ехал из Польши.

Таможенники нашли у водителя незадекларированные коллекционные часы стоимостью 12 миллионов рублей. Мужчина пересекал границу в пункте пропуска Багратионовск — Безледы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделении по связям с общественностью областной таможни.

По данным ведомства, 45-летний мужчина надел металлические часы на руку. Коробку от аксессуара и чек обнаружили в багажнике машины. Водитель объяснил, что часы не работают. По словам водителя, он купил их за две тысячи евро.

Экспертиза установила, что на руке у мужчины были коллекционные швейцарские часы мануфактуры F.P. Journe Invenit et Fecit с автоматическим механизмом. Корпус и браслет изготовлены из титана. Их стоимость оценили в более 12 миллионов рублей.

На гражданина России и Германии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ — «Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершённое в крупном размере». Мужчине грозит лишение свободы до двух лет либо штраф до 500 тысяч рублей.

В таможне напомнили, что физические лица могут ввозить наземным транспортом на территорию ЕАЭС товар на сумму не более 500 евро. При превышении этой нормы необходимо заполнять декларацию и уплачивать пошлины.

Фото: областная таможня.