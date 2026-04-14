Калининградские таможенники нашли у водителя незадекларированные коллекционные часы за 12 млн рублей

Таможенники нашли у водителя незадекларированные коллекционные часы стоимостью 12 миллионов рублей. Мужчина пересекал границу в пункте пропуска Багратионовск — Безледы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделении по связям с общественностью областной таможни.
По данным ведомства, 45-летний мужчина надел металлические часы на руку. Коробку от аксессуара и чек обнаружили в багажнике машины. Водитель объяснил, что часы не работают. По словам водителя, он купил их за две тысячи евро.
Экспертиза установила, что на руке у мужчины были коллекционные швейцарские часы мануфактуры F.P. Journe Invenit et Fecit с автоматическим механизмом. Корпус и браслет изготовлены из титана. Их стоимость оценили в более 12 миллионов рублей.
На гражданина России и Германии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ — «Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершённое в крупном размере». Мужчине грозит лишение свободы до двух лет либо штраф до 500 тысяч рублей.
В таможне напомнили, что физические лица могут ввозить наземным транспортом на территорию ЕАЭС товар на сумму не более 500 евро. При превышении этой нормы необходимо заполнять декларацию и уплачивать пошлины.
