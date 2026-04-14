Минздрав начнёт вести учёт антиваксеров и заверяет, что включение в реестр никак не повлияет на их жизнь

В базе будут храниться сведения о прививках по календарю и эпидпоказаниям, а также о поствакцинальных осложнениях, медотводах и отказах. Медучреждения должны передавать информацию в течение суток после внесения записей. Удалять эти данные, как отмечается в проекте, будет нельзя.