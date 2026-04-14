Как энтузиасты превратили ростовские мозаики в онлайн-музей и бренд одежды

«Техника, в которой сделаны ростовские панно, уникальна. Это не привычная римская мозаика из смальты, а флорентийская техника, где каждый кусочек вырезается вручную. Кафель ломается только по прямым линиям, а для изображения нужны изогнутые, — объясняет Игорь Нарижний. — Семь специалистов на протяжении десяти лет, с 1972-го по 1983-й, вырезали каждый фрагмент. Иногда на один кусочек уходило пять-шесть плиток. Это безумно кропотливый труд. Люди получили за него звания Героев Социалистического Труда».