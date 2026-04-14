Как энтузиасты превратили ростовские мозаики в онлайн-музей и бренд одежды

Каждый, кто хоть раз спускался в подземные переходы в центре Ростова-на-Дону, наверняка видел уникальную мозаику. На масштабных панно запечатлены ратные подвиги казаков и солдат Великой Отечественной войны, сцены из «Тихого Дона», космические дали и сюжеты из советского детства. Это один из главных символов города, большой пласт местной культуры.
Недавно энтузиасты создали проект «Мозаичка. РнД», объединяющий виртуальную галерею и бренд одежды по мотивам ростовской мозаики. Идея оцифровать местную достопримечательность пришла программисту Игорю Лутаю несколько лет назад.
«Сначала я просто сфотографировал мозаики на телефон и собрал минималистичный сайт, — рассказывает Игорь. — Аннотации пытался делать с помощью нейросети. Текст получался гладким и даже красивым, но быстро стало ясно, что этого недостаточно: нейросеть не улавливала тех деталей и смыслов, которые знают местные жители и экскурсоводы».
История могла так и остаться личным увлечением, если бы Игорь и молодой архитектор Анастасия Иванова не познакомились в ростовском стартап-акселераторе «Южный IT-парк». Анастасия подключилась к проекту: помогала фотографировать мозаику и обрабатывать снимки.
«А еще Настя предложила сделать одежду с сюжетами из ростовской мозаики, — вспоминает Игорь Лутай. — И для нее важно, чтобы это была именно вышивка. Она похожа на мозаику: в ней нет градиентов, изображение собирается из отдельных однородных элементов, и поэтому она гораздо лучше передает характер панно».
Анастасия Иванова окончила архитектурный колледж, работала архитектором. С созданием одежды столкнулась впервые.
К дуэту быстро присоединился третий герой — Игорь Нарижний, известный в городе как экскурсовод Прогульщик. Его пешеходные экскурсии по мозаикам давно превратились в настоящий городской культ.
«Техника, в которой сделаны ростовские панно, уникальна. Это не привычная римская мозаика из смальты, а флорентийская техника, где каждый кусочек вырезается вручную. Кафель ломается только по прямым линиям, а для изображения нужны изогнутые, — объясняет Игорь Нарижний. — Семь специалистов на протяжении десяти лет, с 1972-го по 1983-й, вырезали каждый фрагмент. Иногда на один кусочек уходило пять-шесть плиток. Это безумно кропотливый труд. Люди получили за него звания Героев Социалистического Труда».
Каждый переход в центре Ростова посвящен своей теме. Шолоховские мотивы, воинская доблесть, детство, космос. А переход на Ворошиловском и Садовой Игорь называет love story.
«Панно посвящены самой прекрасной поре — молодости, — улыбается он. — Если смотреть слева направо: роддом, детский сад, школа, выпускной. Две коляски — мальчик и девочка. Они рождаются, взрослеют, и на выпускном он делает ей предложение. Особенность наших мозаик в том, что каждый видит в них что-то свое».
Сейчас на сайте «Мозаички» собраны все панно. У каждого перехода — отдельная страница, у каждой мозаики — аннотация. Команда выпускает качественную современную одежду с вышивкой по мотивам ростовской мозаики. Производство локальное, в Батайске. Авторы сознательно не пошли в сторону «ироничного» ростовского стиля, главное для них показать красоту панно.
«Для нас важно не только собрать мозаики на сайте, но и найти для них современный цифровой язык, — говорит Игорь Лутай. — Мы хотим переснимать некоторые панно и делать по каждому переходу отдельные видеообзоры».
Игорь Нарижний, который поначалу скептически отнесся к идее «смотреть мозаику на экране», сегодня признает: для первого знакомства это идеальный инструмент.
«Человек посмотрит на сайте, спустится в переход и увидит все по-новому. Может даже идти, держать телефон и читать аннотации, — говорит он. — И вообще эта история сама как мозаика: случайные люди встречаются, складываются — и получается целая картина. Ростов ведь и сам такая мозаика. Русские, кавказцы, греки, армяне, евреи — вместе мы создаем облик города, одно большое пестрое и неделимое полотно».
«Я хочу, чтобы “Мозаичка” показала: культурное наследие может быть не только поводом для ностальгии, но и основой для современного проекта, который делают своими руками», — резюмирует Анастасия Иванова.
А значит, у ростовской мозаики есть шанс прожить еще не одно десятилетие. И уже не под землей, а в самых разных форматах — от экранов смартфонов до вышивки на свитшотах, которые кто-то увезет в Москву,
Питер или даже за границу.,