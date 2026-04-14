Сроки строительства «Орбитальной-2» в Ростове сдвинули на 2028 год. Эти данные содержатся в официальном отчёте областного Министерства транспорта. Изначально ввод объекта в эксплуатацию намечался на 2027 год.
Финансирование проекта на период 2026—2028 годов предусмотрено в объёме 3,6 млрд рублей. В текущем году планируется завершить процедуры, связанные с изъятием земельных участков под трассу, а подписание государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ назначено на 2026 год.
Как отметила министр транспорта региона Алена Беликова, интеграция «Орбитальной-2» в систему Ростовского транспортного кольца существенно разгрузит Суворовский жилой массив, где в часы пик наблюдается критическая напряжённость трафика. Новая артерия обеспечит прямую связь между микрорайонами Суворовский и Северный.