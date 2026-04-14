«Яркий, изумрудно-зеленый с блеском». Белорусов предупредили о распространении опасного жука-убийцы

В Беларуси стал распространяться опасный вредитель, который считается «убийцей» деревьев. Подробности в Ивьевской районной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений рассказали газете «Iўеўскi край».
Так, в Беларуси зафиксировали первое появление одного из наиболее опасных вредителей деревьев — ясеневой изумрудной златки. Жука, уничтожающего деревья изнутри, обнаружили в Гомеле.
В других странах опасную златку уже прозвали «убийцей ясеней». За короткое время она способна погубить целые насаждения. Причем наибольшую угрозу представляют не взрослые жуки, а их личинки, прогрызающие ходы под корой и разрушающие жизненно важные ткани дерева.
— Внешне все начинается незаметно: крона редеет, листья желтеют раньше времени, ветви засыхают. Однако уже спустя всего один — три года дерево полностью погибает, — рассказали специалисты.
В службе по карантину и защите растений отметили, что при массовом распространении опасного насекомого счет может идти на сезоны. Поэтому белорусам следует сразу сообщать природоохранникам, увидев жука- «убийцу».
Распознать появление вредителя можно по характерным признакам. На зараженных деревьях появляются небольшие D-образные отверстия, а под корой — извилистые лабиринты от личинок. Жук — яркого, изумрудно-зеленого цвета с металлическим блеском. Проблема также в том, что златка быстро распространяется — с древесиной, саженцами, упаковкой и даже транспортом.
— Сейчас главная задача — не допустить ее распространения по стране, — подчеркнули специалисты службы по карантину и защите растений.
Белорусам сказали быть особо внимательными. И, если появляются малейшие признаки поражения деревьев, обнаруживаются подозрительные насекомые, то срочно сообщать об этом специалистам.