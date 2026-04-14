В Красноярске пройдет Х фестиваль радиоэлектроники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 апреля в Институте инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета пройдет Х фестиваль радиоэлектроники.
В этом году юбилейный фестиваль СФУ пройдёт по модели кейс-чемпионата, современного образовательного формата, когда участникам предлагают найти решение не теоретических задач, а реальных вопросов, проблем и заданий, с которыми они могут столкнуться на предприятиях и производстве: разработка антенны, прототипа корпуса для радиостанции, пеленгатора источников базовых станций сотовых и т.д.
Кейсовые задания предстоит решать школьникам Красноярска и Абакана, которые интересуются радиэлектроникой и планируют связать своё образование и карьеру с отраслью.
Авторами кейсов-заданий станут преподаватели в партнёрстве с представителями бизнес-партнёров СФУ. Участникам предстоит собрать команду, выбрать и решить одно из заданий предприятий-партнеров: АО «НПП “Радиосвязь”, Филиал РТРС “Красноярский КРТПЦ”, ООО “АПОГЕЙ-БК”, ООО “Спутниковая связь” (ГК Искра), ООО “РТС”, ПАО “Ростелеком”, ООО НПП “АВАКС-ГеоСервис”, АО “РЕШЕТНЁВ”.
Как рассказали в СФУ, мероприятие пройдёт в рамках Всероссийского фестиваля радиоэлектроники одновременно в 20 вузах России.
