В Красноярске пройдет Х фестиваль радиоэлектроники

В этом году юбилейный фестиваль СФУ пройдёт по модели кейс-чемпионата, современного образовательного формата, когда участникам предлагают найти решение не теоретических задач, а реальных вопросов, проблем и заданий, с которыми они могут столкнуться на предприятиях и производстве: разработка антенны, прототипа корпуса для радиостанции, пеленгатора источников базовых станций сотовых и т.д.