Весной растет спрос жителей Ростовской области на загородные дома

Спрос на покупку готовых домов и индивидуальное жилищное строительство вырос почти на 3% за месяц.
По данным Домклик — партнера Сбера — в марте 2026 года объём выданной ипотеки в России достиг 230 млрд рублей, восстановившись после февральской коррекции благодаря адаптации рынка к новым условиям «Семейной ипотеки». Ростовская область уверенно входит в топ-10 регионов РФ по объёмам кредитования: наибольшая доля сделок приходится на покупку квартир в новостройках, но с приходом весны растет спрос на загородные дома.
Так, по данным аналитиков Сбера, в марте 2026 года в Ростовской области спрос жителей на ипотеку распределился следующим образом:
• Первичный рынок (новостройки): 67,6% (-5,5% за месяц). Несмотря на снижение доли, регион занимает 3-е место в России по востребованности новостроек (после Хакасии и Мордовии).
• Вторичный рынок: 13% (+1,3%). Спрос на готовые квартиры продолжает расти, чему способствует расширение рыночных программ.
• Загородная недвижимость: 17,4% (+2,9%). Самый динамичный сегмент месяца, показывающий рекордный прирост доли.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:
«Мы видим, как донской ипотечный рынок постепенно восстанавливается. Снижение ключевой ставки сказывается и на поведении жителей — те, кто откладывал покупку квартиры год назад, сегодня возвращаются на рынок. Наш регион сохраняет лидирующую потребность на квартиры в новостройках — 67,6% от общего объёма выдач, что является одним из самых высоких показателей в стране. Тем не менее, мы наблюдаем долгожданное оживление рынка готового жилья: за февраль его доля выросла на 5%, за март — на 1,3%. В преддверии дачного сезона люди активно рассматривают покупку домов и участков: сегменте загородной недвижимости показал рост на 2,9% за месяц. Мы стремимся помочь каждому осуществить его мечту и предложить оптимальное решение под любую жизненную ситуацию».
Распределение выдач Сбера по типам жилья для топ-10 регионов по объёму выдач в марте 2026 года: первичное и вторичное жильё, загородная недвижимость, нецелевой кредит под залог недвижимости (НКПЗН). Загородная недвижимость включает в себя готовые загородные дома и ИЖС. Данные округлены до десятых и отсортированы по доле первичной недвижимости в общем объёме выдач по региону.
В целом по стране в марте выдачи ипотеки выросли на 9,7% к февралю и составили 230 млрд рублей. Ключевым драйвером остаётся первичный рынок (125,3 млрд руб. по РФ), где доля «Семейной ипотеки» стабилизировалась на уровне 75%. Вторичный рынок в РФ вырос в 5 раз по сравнению с мартом прошлого года (до 62,8 млрд руб.).
На рынке загородного жилья наблюдается предсказуемое оживление, вызванное весенне-летним сезоном. Сказывается и снижение ставок, особенно для тех заёмщиков, кто не может воспользоваться льготными программами для строительства собственного дома или покупки готового. Причем кредитование на покупку готовых загородных домов пока что более востребовано, чем ИЖС. По сравнению с февралём 2026 года прирост объема выдач на готовые дома составил около 27%, а с мартом 2025 года — почти 50%. Доля готовых загородных домов в марте перешагнула за 10% (+1,4 п.п. к февралю 2026), а доля ИЖС составила 5,2%.
Источник: пресс-служба Сбербанка.