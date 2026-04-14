Почти 30 дополнительных дачных электричек запустят в Нижнем Новгороде

С 18 апреля на Горьковской железной дороге вводятся новые рейсы на самых востребованных направлениях к садовым участкам.

В Нижегородской области с 18 апреля назначаются дополнительные пригородные поезда на Семеновском направлении. Как сообщили в пресс-службе ГЖД, расширение расписания связано с началом активного дачного сезона. Основной упор сделан на выходные дни: назначены 20 электричек до Тарасихи, 4 состава до Семенова и 3 поезда до станции Керженец.

Благодаря усилению работы ГЖД, по воскресеньям в вечерний пик с 15:00 до 19:40 поезда на участке Нижний Новгород — Тарасиха будут курсировать с интервалом в 20 минут. Напомним, что ранее дополнительные составы уже были запущены на Арзамасском направлении, включая маршруты до проспекта Гагарина и Суроватихи.

Пассажиры могут уточнить актуальное расписание на сайтах РЖД и пригородной компании АО «ВВППК», а также в мобильных приложениях. Информацию о движении составов также предоставляют справочные службы на вокзалах и Центр поддержки клиентов по телефону горячей линии.

Ранее сообщалось, что сдвоенную «Ласточку» Нижний Новгород — Москва запустят в майские праздники.