Почти 30 дополнительных дачных электричек запустят в Нижнем Новгороде

Благодаря усилению работы ГЖД, по воскресеньям в вечерний пик с 15:00 до 19:40 поезда на участке Нижний Новгород — Тарасиха будут курсировать с интервалом в 20 минут. Напомним, что ранее дополнительные составы уже были запущены на Арзамасском направлении, включая маршруты до проспекта Гагарина и Суроватихи.