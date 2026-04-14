Абакан оказался лидером по доходности инвестиций в недвижимость

Аналитики РИА Новости составили рейтинг российских городов по доходности вложений в квартиры. Они оценили среднегодовую реальную прибыль от покупки типовой однокомнатной площадью 35 квадратных метров с учетом сдачи в аренду, налогов, коммуналки и инфляции.
Лидером стал Абакан с доходностью 25,3% годовых — там квадратный метр на вторичке подорожал более чем вдвое за три года. На втором месте Оренбург (20,2%), третью строчку занял Челябинск (16,4%). В пятерку также вошли Курск (15,4%) и Магадан (15,1%), сообщает sibnovosti.ru.
Красноярск в этом списке оказался в середине, не попав в число лидеров. В конце рейтинга — города с отрицательной реальной доходностью. Последнее место у Калининграда (-2,9%), также в минусе Якутск, Южно-Сахалинск, Казань, Тверь и Ханты-Мансийск. Москва с результатом 0,3% заняла 70-е место, Санкт-Петербург с доходностью 7% — 36-е.
Средняя доходность от аренды по городам составила 5,5% годовых. Лидерами по этому показателю стали Магадан (7,5%), а также Биробиджан, Грозный, Магас, Якутск, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Нальчик, Оренбург и Тверь.
