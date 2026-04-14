С 15 апреля по 31 мая в Калининградской области вводят особый противопожарный режим

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных объявил о введении особого противопожарного режима с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
Что запрещено:
— разводить костры в лесах;
— сжигать мусор и траву;
— готовить еду на открытом огне (в том числе на сельхозземлях).
Муниципалитеты обязаны создать оперативные штабы и рабочие группы, усилить контроль, подготовить противопожарные преграды, убрать сухую траву и мусор, а также привести в готовность пункты временного размещения.
Губернатор напомнил об ответственности за поджоги травы — от штрафов до уголовных дел. «Огонь распространяется быстро, выходит из-под контроля и может привести к очень и очень печальным последствиям для людей и братьев наших меньших», — предупредил Беспрозванных.
Жителей призвали присоединиться к патрулированию. Главам муниципалитетов поручено организовать эту работу на местах, чтобы каждый знал, куда обращаться при обнаружении возгорания.