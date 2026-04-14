Новая семейная выплата появится в Красноярском крае с 1 июня

Размер выплаты для каждого работающего родителя рассчитывается индивидуально.

Социальный фонд России запускает новую меру поддержки для работающих родителей, которая будет действовать и на территории Красноярского края в том числе. С 1 июня 2026 года можно будет подать заявление на ежегодную семейную выплату.

Право на неё имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей (до 18 лет, либо до 23 лет при очном обучении). Все члены семьи должны быть гражданами РФ. Родители обязаны иметь официальный доход за предыдущий год с уплатой НДФЛ, не иметь долгов по алиментам и не быть лишёнными родительских прав. Самозанятые и ИП на спецрежимах без других трудовых доходов претендовать на выплату не смогут.

Главное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора величин регионального прожиточного минимума в году, предшествующем обращению.

Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или в клиентском офисе Социального фонда. Срок подачи — до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ (в 2026 году можно подать заявление за 2025 год).

Размер выплаты для каждого работающего родителя рассчитывается индивидуально — исходя из суммы облагаемых доходов и налоговых вычетов.

Ранее мы сообщали, что 616 самозанятых в Красноярском крае оформили оплачиваемый больничный.