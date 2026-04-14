Нижегородцев приглашают на общегородской субботник 18 апреля

С 5 апреля в городе также продолжается месячник по благоустройству. К нему уже подключились почти 15,5 тысячи человек. Общими усилиями было собрано и вывезено более девяти тысяч кубометров мусора, ликвидировано девять свалок и очищено от грязи порядка 9,2 миллиона квадратных метров газонов. Помимо этого, специалисты отремонтировали 23 детских и спортивных площадки и провели ямочный ремонт почти на двух тысячах квадратных метров дорог.