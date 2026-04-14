Нижегородцев приглашают на общегородской субботник 18 апреля

18 апреля в Нижнем Новгороде состоится общегородской субботник. По словам мэра города Юрия Шалабаева, погодные условия и состояние почвы позволяют начать общие работы по очистке города.
— Погода на этой неделе показывает устойчивый плюс, снега уже как не бывало, газоны практически сухие, — пишет глава в своем мах-канале.
Мероприятия затронут все районы Нижнего, включая Кстовский. Местные жители смогут поработать на 47 общественных территориях, в семи парках и зонах отдыха, а также на участках возле предприятий, больниц, образовательных учреждений и во дворах жилых домов. За инвентарем можно обратиться в районы, домоуправляющие компании или к руководителям своих организаций. Предполагается, что к уборке присоединятся более 20 тысяч человек.
— Если придет больше — то супер! Я тоже собираюсь, как и всегда, — добавил Юрий Шалабаев.
В списке парковых зон, где пройдут работы, значатся «Дубки», «Светлоярский», Автозаводский, имени Свердлова и 1 Мая, парк Станкозавода, Щёлоковский хутор и территория первого паркового озера.
С 5 апреля в городе также продолжается месячник по благоустройству. К нему уже подключились почти 15,5 тысячи человек. Общими усилиями было собрано и вывезено более девяти тысяч кубометров мусора, ликвидировано девять свалок и очищено от грязи порядка 9,2 миллиона квадратных метров газонов. Помимо этого, специалисты отремонтировали 23 детских и спортивных площадки и провели ямочный ремонт почти на двух тысячах квадратных метров дорог.