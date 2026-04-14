В Перми ушёл из жизни фотограф Андрей Коршунов

Прощание с ним пройдёт в кругу семьи.

Источник: Комсомольская правда

После длительной болезни скончался известный пермский фотограф и бывший руководитель фотослужбы издания «Ъ-Прикамье» Андрей Коршунов. Об этом сообщили родственники, информацию также подтвердило издание.

Андрею Коршунову было 57 лет. С 2006 по 2010 год он возглавлял фотослужбу газеты и внёс заметный вклад в развитие фотожурналистики в регионе. После ухода из СМИ он продолжил работать в творческой сфере — занимался фотографией, монтажом и операторской работой.

В 2015 году участие Коршунова в фильме «Варлам Шаламов. Опыт юноши» было отмечено премией «Золотой орёл».

Прощание с ним пройдёт в кругу семьи. Близкие попросили всех, кто знал Андрея Коршунова, сохранить о нём добрую и светлую память.