В Перми ушёл из жизни фотограф Андрей Коршунов

После длительной болезни скончался известный пермский фотограф и бывший руководитель фотослужбы издания «Ъ-Прикамье» Андрей Коршунов. Об этом сообщили родственники, информацию также подтвердило издание.
Андрею Коршунову было 57 лет. С 2006 по 2010 год он возглавлял фотослужбу газеты и внёс заметный вклад в развитие фотожурналистики в регионе. После ухода из СМИ он продолжил работать в творческой сфере — занимался фотографией, монтажом и операторской работой.
В 2015 году участие Коршунова в фильме «Варлам Шаламов. Опыт юноши» было отмечено премией «Золотой орёл».
Прощание с ним пройдёт в кругу семьи. Близкие попросили всех, кто знал Андрея Коршунова, сохранить о нём добрую и светлую память.