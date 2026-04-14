В Красноярске достраивают тоннель старого метро

В Красноярске достраивают начатый еще в 90-е годы тоннель метро от улицы Высотной в сторону Копылова. Решение о расконсервации приняли еще два года.
Как сообщили социальные сети будущего метротрама, сейчас в старом тоннеле в Октябрьском районе на глубине 40 метров трудится не щит, а люди. Здесь же — на перегоне между станциями «Высотная» и «Копылова» — строят новый тоннель.
Губернатор края Михаил Котюков уже оценил ход строительства на площадках в районе Копылова. На площадке возводят наклонную шахту глубиной 40 метров — позже здесь разместится эскалатор.
Для возведения объекта метростроители планируют замораживать грунт: земля в некоторых местах неустойчива и существует вероятность просачивания грунтовых вод.
«На круглом котловане демонтажной щитовой камеры глубиной почти 49 метров тоже идет активная работа. Такой объект в России возводили лишь однажды — в Москве на Большой кольцевой линии», — пишет глава региона в социальных сетях.
Ранее Счетная палата нашла нарушения при проверке расходования денег на строительство линии метротрама в региональном центре.
Кроме того, в феврале 2026 года сроки сдачи первой ветки подземки перенесли на два года — объект планируется запустить лишь в 2028-м.