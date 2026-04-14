Игорь Растеряев спел про «Комбайнеров» в колонии Волжского

Музыкант Игорь Растеряев, автор знаменитых «Комбайнеров», «Русской дороги» и еще десятка ушедших в народ песен, выступил перед заключенными ИК № 12.

Концерт в колонии артист, судя по всему, дал уже после своего выступления в Волжском. Спев осужденным главные, уже народные, хиты, Игорь Растеряев ответил и на их вопросы.

С детства проводив немало времени в хуторе Раковка Михайловского района, артист не раз признавался Волгоградской области в теплых чувствах и посвящал песни ее жителям. Пятнадцать лет назад тогда еще малоизвестный музыкант прогремел на всю страну с песней «Комбайнеры», названной гимном всех рабочих специальностей.

Фото УФСИН России по Волгоградской области.