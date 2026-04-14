Паромную переправу через Оку в Павлове закрыли

Паромную переправу Павлово — Тумботино временно закрыли 14 апреля. Ограничения начали действовать в 10.30, собощили в администрации Павловского округа.
Работу паромной переправы приостановили по техническим причинам. Откроют ее лишь после окончания всех работ, о чем сообщат дополнительно.
Согласно информации, уровень воды в реке Ока за сутки поднялся на 20 см и составил 5 метров 40 см.
