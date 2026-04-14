На воронежском заводе «Электросигнал» 14 апреля в 13:00 завоют сирены

Жителей просят не паниковать и сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

Власти региона предупредили, что во вторник, 14 апреля, на воронежском заводе «Электросигнал» запланирована техническая проверка систем оповещения. Звуковой сигнал жители могут услышать в 13:00. Чиновники подчеркнули, что повода для беспокойства нет.

Кстати, утром 14 апреля в Воронеже объявляли тревогу из-за угрозы прямого удара беспилотников. Сирены завыли в 6:52, а в 7:50 режим прямой угрозы удара в Воронеже был официально отменен. Кроме того, прямой удар угрожал Острогожскому району — там сирены завыли в 3:32, а об отбое сообщили спустя два часа — в 5:33.

Напомним, минувшей ночью над регионом сбили 14 БПЛА. За подробностями этих и других новостей переходите на канал «КП-Воронеж» в «МАХ».

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше