На воронежском заводе «Электросигнал» 14 апреля в 13:00 завоют сирены

Кстати, утром 14 апреля в Воронеже объявляли тревогу из-за угрозы прямого удара беспилотников. Сирены завыли в 6:52, а в 7:50 режим прямой угрозы удара в Воронеже был официально отменен. Кроме того, прямой удар угрожал Острогожскому району — там сирены завыли в 3:32, а об отбое сообщили спустя два часа — в 5:33.