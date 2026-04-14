Врачи из Хабаровска оказали помощь 248 жителям Дебальцево

Бригада медиков из Хабаровского края с 6 по 20 апреля ведёт приём пациентов во взрослой поликлинике Центральной городской больницы города Дебальцево. В составе группы — четыре специалиста: уролог и гастроэнтеролог эндоскопист из Краевого клинического центра онкологии, а также два офтальмолога из МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Фёдорова, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За первую неделю врачи приняли в общей сложности 248 человек — не только из Дебальцево, но и из соседних посёлков. Среди принятых пациентов 46 обратились к урологу, 67 — к гастроэнтерологу. Девяти пациентам гастроэнтеролог выполнил сигмоидоскопию. Наибольшее число обращений пришлось на офтальмологов: они приняли 135 человек, из которых 57 получили направление на хирургическое лечение.
Оказание медицинской помощи проходит в рамках поддержки Хабаровского края подшефному городу. Помимо работы врачей, реализуются и другие меры по восстановлению инфраструктуры: в Дебальцево уже восстановлены библиотека, молодёжный центр и детский сад, в центральной больнице запущен лифт, идёт строительство дорог и тротуаров.
По словам главного врача онкоцентра Алексея Веселова, жители Дебальцево выражают благодарность за оказываемую помощь. Работа хабаровских специалистов будет продолжена на следующей неделе: узкопрофильные врачи продолжат приём жителей города и соседних населённых пунктов.
