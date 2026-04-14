Врачи просят нижегородцев воздержаться от забегов при одышке и головокружении

Медики предупреждают о рисках внезапной сердечной смерти на соревнованиях: такие трагедии случаются с молодыми активными людьми, которые никогда не жаловались на здоровье. Спортсмены внезапно теряют сознание и умирают буквально за час. Нередко летальные исходы фиксируются прямо на городских марафонах — за маской бодрости может скрываться аритмия.