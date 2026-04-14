Врачи просят нижегородцев воздержаться от забегов при одышке и головокружении

Также немедленно стоит отложить тренировки при дискомфорте в груди.

Источник: Живем в Нижнем

Врачи не рекомендуют нижегородцам участвовать в забегах и марафонах при необъяснимой одышке, головокружении или дискомфорте в груди. Сначала необходимо выяснить причину симптомов, сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Медики предупреждают о рисках внезапной сердечной смерти на соревнованиях: такие трагедии случаются с молодыми активными людьми, которые никогда не жаловались на здоровье. Спортсмены внезапно теряют сознание и умирают буквально за час. Нередко летальные исходы фиксируются прямо на городских марафонах — за маской бодрости может скрываться аритмия.

«Обычное УЗИ и ЭКГ — это не просто бюрократическая преграда для получения справки, а единственный способ убедиться, что ваше сердце готово к нагрузкам, а не к остановке», — объяснил кардиолог ПОМЦ ФМБА России Александр Субботин.

Врачи настоятельно просят не учувствовать в забеге и не тренироваться после недавно перенесенной инфекции: вирусы обладают кардиотропностью и могут вызывать скрытый миокардит. Также следует уделить внимание семейному анамнезу. Случаи внезапной смерти родственников в возрасте до 50 лет — критический маркер наследственных кардиомиопатий.

