В Красноярске на улице Семафорной заменят участок канализационного коллектора протяженностью 140 метров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжаются аварийно-восстановительные работы на улице Семафорной, где произошло разрушение дорожного полотна над одним из ключевых коллекторов правобережья.
Ход работ на месте проверил первый заместитель главы города Александр Мацак.
Работы ведутся круглосуточно. По коллектору диаметром 1200 мм ежечасно на правобережные очистные сооружения поступает около двух тысяч кубометров сточных вод из Свердловского, а также части Ленинского и Кировского районов.
Для обеспечения стабильной работы оборудования «КрасКом» проложит отдельную линию электроснабжения от канализационно-насосной станции на улице Паровозной.
Как сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер «КрасКома» Андрей Бабий, железобетонный коллектор заменят целым участком — от колодца до колодца — на стеклопластиковые трубы. Их планируется заказать на уральском заводе, где выпускают продукцию необходимого диаметра. Всего предстоит проложить около 140 метров нового трубопровода. Укладка будет вестись по мере поступления труб на площадку.
Работы выполняются без отключения водоснабжения. Для отведения стоков смонтирован временный обводной трубопровод, однако специалисты продолжают работать в условиях постоянного потока воды. Дополнительно планируется строительство второй линии водопонижения диаметром 500 мм, что позволит обеспечить полную перекачку стоков в обход зоны ремонта.
Как отметил Александр Мацак, к коллектору подключено более двух тысяч домов, поэтому остановка системы невозможна. На время работ задействованы три насоса, работающие непрерывно.
В администрации также обращают внимание, что перекрытие улицы Семафорной осложняет дорожную ситуацию на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», улицах Мичурина, 60 лет Октября и Октябрьском мосту. Полностью исключить заторы невозможно, водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.
После завершения работ «КрасКом» восстановит асфальтовое покрытие. Ситуация находится на контроле главы города.