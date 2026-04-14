Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок дороги от Омска до границы с Новосибирской областью отремонтируют

Там устранят места пучинообразований и ликвидируют неровности.

Источник: Национальные проекты России

Отрезок автодороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

Речь идет об участке с 37-го по 42-й километр, расположенном на территории Кормиловского района. Там предусмотрено устранить места пучинообразований и ликвидировать неровности, а затем уложить новое асфальтовое покрытие проезжей части. Также специалисты укрепят обочины, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.