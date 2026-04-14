Около 10 тысяч жителей Ростовской области приняли участие в акции «Дон помнит»

10 тысяч жителей Ростовской области присоединились к патриотической акции «Дон помнит». Количество участников подсчитали за первые две недели мероприятия, рассказал председатель донского комитета по молодежной политике Олег Отроков.
Акция проводится уже второй год по инициативе губернатора Юрия Слюсаря. В рамках проекта жители Дона уже привели в порядок 747 памятников и воинских захоронений.
Например, субботники около памятников состоялись в Песчанокопском и Неклиновском районах, а также в Семикаракорске. Территории общили усилиями привели в порядок местные жители, школьники, учителя, активисты «Движения первых», волонтеры движения «Взгляд в будущее», юнармейцы отряда «Патриоты России», сотрудники администраций.
— Акция «Дон помнит» ежегодно объединяет жителей Дона вокруг важной миссии — сохранения исторического наследия, уважения к подвигу героев и заботы о памятных местах, связанных с героическими страницами истории нашей страны, — напомнил Олег Отроков.
Присоединиться к акции может каждый желающий, для этого нужно найти в Интернете электронную карту памяти «Дон помнит» с информацией обо всех мемориальных объектах. Затем следует пройти регистрацию, выбрать удобную дату, время и место субботника. Всего представлено более 2250 памятников, воинских захоронений, Вечных огней с разбивкой по муниципальным образованиям.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.