До завершения тоннеля метро между Высотной к Копылова осталось пройти 140 метров (видео)

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал строительство метротрамвая. Он посетил объекты на улицах Высотной и Копылова.
В тоннеле, который начали строить еще в 1990-х годах, сейчас работают горным способом, то есть без щитов. До его завершения осталось пройти 140 метров, затем предстоит пройти еще около 100 метров самой станции.
Рядом строят новый тоннель — его длина уже достигла двух километров. Оба тоннеля в будущем соединят со станцией «Копылова».
На площадке у Копылова возводят наклонную шахту глубиной 40 метров — здесь разместится эскалатор. Грунт водонасыщенный, поэтому для устойчивости будут применять технологию замораживания. Там же строят демонтажную камеру глубиной почти 49 метров. Подобный объект в России возводили только однажды — в Москве на Большой кольцевой линии. Сюда позже придут три тоннелепроходческих щита.
Работы на всех объектах продолжаются. Строительство первой линии требует сложных инженерных решений, но идет по графику, подчеркивает Котюков.
