До завершения тоннеля метро между Высотной к Копылова осталось пройти 140 метров (видео)

На площадке у Копылова возводят наклонную шахту глубиной 40 метров — здесь разместится эскалатор. Грунт водонасыщенный, поэтому для устойчивости будут применять технологию замораживания. Там же строят демонтажную камеру глубиной почти 49 метров. Подобный объект в России возводили только однажды — в Москве на Большой кольцевой линии. Сюда позже придут три тоннелепроходческих щита.