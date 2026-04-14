В Московском зоопарке впервые представили мятных палочников

В экспозиции павильона «Птицы и бабочки» Московского зоопарка впервые представили мятных палочников, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Программа мероприятий в учреждении способствует реализации целей и задач нацпроекта «Семья».
Обычно эти экзотические насекомые обитают в тропических лесах северо-восточного побережья Австралии, Новой Гвинеи и Соломоновых островов. Свое название они получили за необычный способ защиты: при возникновении опасности палочники выпускают из специальных пор спрей с мятным запахом, отпугивающий хищников.
«Это большое достижение наших зоологов. Мятные палочники — вид, который непросто размножить в неволе, и на протяжении четырех лет специалисты отдела энтомологии шаг за шагом приближались к этому результату. Для нас это не только повод для гордости, но и важный просветительский момент: посетители смогут увидеть удивительных насекомых, которые мало кому известны… Мы рады, что можем делиться такими открытиями с нашими гостями», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В павильоне зоопарка для них предусмотрен специальный террариум, где созданы все необходимые условия. Например, там поддерживается стабильная температура около 26 градусов и влажность примерно 70%. Кроме того, в нем разместили пандан — кормовое растение, которое является источником пищи и естественным убежищем для этого вида насекомых.
