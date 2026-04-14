В Челябинске пластические хирурги бесплатно оперируют пациентов с «сонными лицами»

«Блефароптоз, или опущение верхнего века, встречается у взрослых и у детей. Даже если дефект небольшой, это мешает нормальной жизни, так как окружающие обращают на него внимание. В более серьезных случаях сужается поле зрения человека. У ребенка и вовсе прикрытое веко ведет к развитию амблиопии — “ленивого глаза”. Мириться с этим дефектом не нужно, веко обязательно нужно оперировать. Это делают не везде, но в нашей клинике делают хорошо. Я учился этому еще в Америке в 90-е годы и с тех пор провел около 130 операций», — говорит доктор медицинских наук, профессор, главный пластический хирург УрФО и оперирующий хирург ЧОКБ Сергей Васильев.