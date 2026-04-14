Молодые красноярцы могут предложить идеи арт-объектов для украшения городских пространств

Молодые художники и архитекторы Красноярска могут предложить свои идеи по созданию арт-объектов, которые украсят городские пространства. Авторы лучших проектов смогут получить до 450 тысяч рублей на их реализацию в рамках конкурса «ИСКРА». Предложения могут подать красноярцы от 18 до 35 лет до 14 мая. Участвовать могут как специалисты с художественным или архитектурным образованием, так и инициативные горожане. Можно участвовать как индивидуально, так и в команде. Жюри оценит новизну, оригинальность и то, как арт-объект вписывается в окружающее пространство. Организаторы отмечают высокий интерес участников к паблик-арту и малым архитектурным формам и ждут проекты по озеленению от ландшафтных дизайнеров. С 2014 года благодаря конкурсу в городе появилось более 70 арт-объектов.