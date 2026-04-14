Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метростроевцы пробурили 8 тысяч скважин на площади Свободы в течение двух лет

Это было сделано с помощью самоходной буровой установки.

Источник: Время

Восемь тысяч скважин пробурили рабочие с помощью самоходной буровой установки Soilmec SM-22 на стройплощадке метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде за два года, сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.

«Перед тем, как приступить к монолитным работам на площади Свободы, рабочие провели настоящую спецоперацию по усилению грунтов в зоне будущего станционного комплекса», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, изначально просчитывалось, что строительство метро в нагорной части «будет идти в сложных геологических условиях». Это потребовало применения особых технологий. Именно поэтому на площади Свободы проектировщики разработали специальную программу с применением инновационных методов — внедрили технологию Jet grouting.

«За два года рабочие с помощью самоходной буровой установки Soilmec SM-22 пробурили 8000 скважин, и теперь здесь создана опора, способная выдерживать максимальные нагрузки на всем пути тоннелепроходки и будущих тоннелей метро», — сообщается в «Метро НН».

Напомним, что специалисты уже приступили к монтажу монолитных конструкций первой секции на площади Свободы.