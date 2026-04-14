Метростроевцы пробурили 8 тысяч скважин на площади Свободы в течение двух лет

Восемь тысяч скважин пробурили рабочие с помощью самоходной буровой установки Soilmec SM-22 на стройплощадке метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде за два года, сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.
«Перед тем, как приступить к монолитным работам на площади Свободы, рабочие провели настоящую спецоперацию по усилению грунтов в зоне будущего станционного комплекса», — говорится в сообщении.
По словам специалистов, изначально просчитывалось, что строительство метро в нагорной части «будет идти в сложных геологических условиях». Это потребовало применения особых технологий. Именно поэтому на площади Свободы проектировщики разработали специальную программу с применением инновационных методов — внедрили технологию Jet grouting.
Напомним, что специалисты уже приступили к монтажу монолитных конструкций первой секции на площади Свободы.