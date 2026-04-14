Аэропорт Нижнего Новгорода снял ограничения на вылет и прием самолетов

В международном аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на вылет и посадку самолетов. Работу возобновили в 12.00, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Сейчас все службы аэропорта работают в штатном режиме.
Напомним, что ограничениями на вылет и посадку самолетов ввели во вторник, 14 апреля, в 06.00. Меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.
В итоге три авиарейса задерживаются — это самолеты до Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда. При этом последний авиарейс должен был вылететь еще накануне. Также с опозданием совершат посадку в Нижнем Новгороде воздушные суда из Минеральных Вод, Санкт-Петербурга и Москвы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми возобновляются с 8 июня.