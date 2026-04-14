Ограничения сняли в аэропорту Нижнего Новгорода 14 апреля

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу 14 апреля. Об этом сообщили в MAX-канале «Говорит Росавиация».
Ограничения на прием и запуск самолетов были введены из-за угрозы атаки БПЛА утром в 5:58. Пока план «Ковер» продолжал действовать на территории аэропорта, три самолета были задержаны.
По данным на 11:57 14 апреля, аэропорт имени Чкалова полностью возобновил работу.
Ранее инвесторов начали искать в аэропорту Нижнего Новгорода.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше