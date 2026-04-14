В Якутии пройдет региональный этап ярмарки трудоустройства

Участие в мероприятии уже подтвердили более 220 работодателей.

Источник: Национальные проекты России

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 17 апреля в Республике Саха (Якутия), сообщили в государственном комитете региона по занятости населения. Содействие в трудоустройстве отвечает задачам нацпроекта «Кадры».

Участие в событии уже подтвердили более 220 работодателей. Ожидается, что всего соискателям предложат около 4 тыс. мест. Среди заявленных вакансий — инженер-химик, ветеринарный врач, формовщик полуфабрикатов, оператор машинного доения.

Ярмарка пройдет во всех муниципальных образованиях республики. В Якутске основной площадкой станет Исторический парк «Россия — Моя история». Программа включает собеседования с работодателями, профориентационные мероприятия, консультации специалистов службы занятости, деловые площадки. Также состоится фестиваль профессий с мастер-классами по востребованным направлениям и профориентационными активностями для молодежи.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.