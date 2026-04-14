В Крыму уволили двух начальников дорожных служб

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. В Крыму из-за некачественного ремонта дорог уволили начальников двух профильных служб в Алуште и Саках. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Уже говорил об ужесточении наказания за некачественное проведение ремонтных работ и грейдирования дорог в муниципалитетах для руководителей местных ДРСУ, глав администраций и их заместителей. Так, руководством АО “Крымавтодор” принято решение об увольнении начальника и главного инженера филиала “Сакское ДРСУ” и начальника филиала “Алуштинское ДРСУ”», — написал Аксенов в своих соцсетях.

Глава Крыма в очередной раз напомнил о том, что необходимо повысить качество работ в дорожной сфере и о персональной ответственности за результат руководителей на местах.

«Все планы по ремонту и грейдированию дорог должны быть выполнены качественно и в поставленные сроки», — подчеркнул Аксенов.

