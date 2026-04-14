С чем нельзя есть плов: врач Васильева предупредила о вреде здоровью

Волгоградцы, которые планируют поездку в Узбекистан на майские праздники, могут столкнуться с главным искушением местной кухни — пловом. По данным сервиса «Авиасейлс», именно эта страна стала самым популярным направлением для отдыха россиян в предстоящие праздники.
Но врач-гепатолог Татьяна Васильева предупредила: есть плов нужно правильно, иначе можно навредить здоровью. По словам специалиста, с пловом едят только сам плов, ачик-чучук (салат с помидорами), пьют зеленый чай и заедают простой лепешкой. Никаких салатов с майонезом и подобных блюд на столе быть не должно, — пишет РИА.
Причина проста: плов сам по себе содержит много жира — бараний курдюк, растительное масло. Майонез добавляет лишние калории, что резко увеличивает нагрузку на поджелудочную железу и печень.
Безопасность гастрономического опыта зависит не только от сочетания блюд, но и от выбора заведения, а также от осведомленности о своем здоровье. «Нужно обращать внимание на состояние своей поджелудочной железы, желудка… Садясь за стол, нужно просто помнить об этом», — добавила Васильева.
Кстати, в Узбекистане стандартная порция плова составляет 250−400 граммов, стоимость — от 35 тысяч до 60 тысяч сумов (3−5 долларов). В республике все семейные мероприятия, где подают плов, проводятся в первой половине дня. А вот в городах, ресторанах и на праздниках его можно заказать в любое время.
Волгоградцам, которые любят плов и готовят его дома или заказывают в местных заведениях, тоже стоит прислушаться к рекомендациям врача. Тяжелые сочетания могут ударить по пищеварению, даже если вы не уезжали в Среднюю Азию.
