В мэрии Красноярска рассказали о строительстве ливневки для дублера Енисейского тракта

В Красноярске для дублёра Енисейского тракта начали строить ливневую канализацию.
В департаменте градостроительства мэрии рассказали, что сейчас подрядчик копает траншеи для укладки труб. Уже проложено порядка 2 километров трубопровода и обустроено больше 35 коллекторов.
«Основные работы на объекте — земляные. Идет формирование “дорожного корыта” для будущей дороги. Грунт вынимается, готовится основание, а после вновь засыпается и плотно трамбуется. Строительство дороги ведётся в две смены», — рассказали в пресс-службе департамента.
2 млрд рублей на этот объект регион получил в рамках инфраструктурного кредита. Дорога включена в план подготовки Красноярска к 400-летию. Напомним, она соединит улицу Авиаторов и Соколовскую и фактически станет дублером Енисейского тракта.
«Протяженность магистрали почти 4,5 км. Количество полос будет варьироваться от 4 до 6. В районе ул. Восходной будут ответвляться два дублера, они будут идти параллельно основной четырехполостной магистрали — трассы “Запад” и “Восток”. Проектом предусмотрены остановки общественного транспорта, тротуары, пешеходные переходы, светофоры, освещение и озеленение», — напомнили в департаменте.
По контракту дорогу должны построить до конца 2027 года.