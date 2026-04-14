Завершение отопительного сезона началось в Беларуси

Отключать отопление на Брестчине будут поочередно, начиная с промышленных, общественных и административных зданий. На втором этапе отключат отопление в общегородских банях, театрах, учреждениях образования (кроме школ и детсадов), общежитиях, жилищном фонде. В заключение отключаются от отопления гостиницы, библиотеки, госархивы, музеи, учреждения соцобеспечения, медицинские, лечебно-профилактические учреждения, школы и детские сады, специализированные учебно-спортивные учреждениях.