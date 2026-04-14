Завершение отопительного сезона началось в Беларуси

В Беларуси началось завершение отопительного сезона.

Источник: Комсомольская правда

Одна из областей Беларуси сообщила о завершении отопительного сезона, пишет БелТА.

Так, власти Брестской области приняли решение об окончании отопительного сезона. Это связано с прогнозом синоптиков на устойчивое повышение температур.

— В адрес городских и районных исполнительных комитетов 14 апреля направлены рекомендательные письма о завершении отопительного сезона, — сказали в Брестском облисполкоме.

Отключать отопление на Брестчине будут поочередно, начиная с промышленных, общественных и административных зданий. На втором этапе отключат отопление в общегородских банях, театрах, учреждениях образования (кроме школ и детсадов), общежитиях, жилищном фонде. В заключение отключаются от отопления гостиницы, библиотеки, госархивы, музеи, учреждения соцобеспечения, медицинские, лечебно-профилактические учреждения, школы и детские сады, специализированные учебно-спортивные учреждениях.

— После завершения отопительного сезона предприятия и организации начнут подготовку теплоисточников и потребителей к новому осенне-зимнему периоду, — обратили внимание в облисполкоме.

Напомним, что в 2026 году Гомель стал первым областным центром, отключившим отопление.