Минчанка нашла плесень в выпечке из популярной кофейни — что было дальше

Санслужба проверила популярную кофейню после публикации минчанки про плесень в краффине.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка нашла плесень в выпечке из популярной кофейни — что было дальше. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Жительница Минска на прошлой неделе купила краффины с вишней и карамелью для родителей в кофейне Varka, расположенной на проспекте Победителей, 135Б.

— С карамелью еще не открывали, зато в «вишенке» оказался вот такой вот «приятный» бонус. Я не знаю, как их там хранят и при каких условиях, чтобы в разрезе была плесень, — обращает внимание женщина.

По ее словам, с подобным в указанной кофейне она сталкивается впервые.

Когда пост минчанки в Threads* стал набирать популярность, то по какой-то из причин она его удалила. Однако на информацию отреагировала санитарная служба.

В пятницу, 10 апреля, представители проверили данную кофейню.

«В рамках изучения товаросопроводительных документов, а также документов, удостоверяющих качество и безопасность, было установлено, что данная продукция — с истекшим сроком годности», — отметили специалисты.

По факту обращения продукции с истекшим сроком годности в отношении юридического лица был начат административный процесс.

* Threads — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.