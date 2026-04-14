Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На базе «Дзена» планируют создать новостную нацплатформу, сообщил источник

РИА Новости: на базе «Дзена» могут создать нацплатформу для поддержки СМИ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Национальную информационную платформу планируется создать в России на базе «Дзена», она будет направлена на поддержку российских СМИ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения соответствующего законопроекта.

Ранее во вторник газета «Коммерсант» написала, что законопроект о создании на базе агрегатора новостей «Дзен» Национальной новостной платформы может быть внесен в Госдуму уже в мае. Он предполагает, что поисковые системы, социальные сети, маркетплейсы и видеосервисы будут обязаны встраивать новостной блок «Дзена» в свои сайты и приложения.

«Обсуждаемая инициатива в первую очередь направлена на поддержку российских СМИ», — прокомментировал собеседник агентства.

По его словам, сегодня значительная часть трафика медиа формируется за счет внешних платформ — агрегаторов и соцсетей, при этом аудитория все реже заходит напрямую на сайты изданий. «В этой ситуации важно обеспечить медиарынку стабильные и предсказуемые каналы дистрибуции», — отметил он.

Так, за счет интеграции новостного блока в крупнейшие интернет-сервисы охваты медиа и время взаимодействия пользователя с материалами СМИ могут значительно вырасти. Это напрямую повлияет на монетизацию медиа и устойчивость отрасли, подытожил источник.

В «Дзене» от комментариев отказались.