На базе «Дзена» планируют создать новостную нацплатформу, сообщил источник

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Национальную информационную платформу планируется создать в России на базе «Дзена», она будет направлена на поддержку российских СМИ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения соответствующего законопроекта.
Ранее во вторник газета «Коммерсант» написала, что законопроект о создании на базе агрегатора новостей «Дзен» Национальной новостной платформы может быть внесен в Госдуму уже в мае. Он предполагает, что поисковые системы, социальные сети, маркетплейсы и видеосервисы будут обязаны встраивать новостной блок «Дзена» в свои сайты и приложения.
«Обсуждаемая инициатива в первую очередь направлена на поддержку российских СМИ», — прокомментировал собеседник агентства.
По его словам, сегодня значительная часть трафика медиа формируется за счет внешних платформ — агрегаторов и соцсетей, при этом аудитория все реже заходит напрямую на сайты изданий. «В этой ситуации важно обеспечить медиарынку стабильные и предсказуемые каналы дистрибуции», — отметил он.
Так, за счет интеграции новостного блока в крупнейшие интернет-сервисы охваты медиа и время взаимодействия пользователя с материалами СМИ могут значительно вырасти. Это напрямую повлияет на монетизацию медиа и устойчивость отрасли, подытожил источник.
В «Дзене» от комментариев отказались.