В Данилове Ярославской области построят современный спортобъект

В нем разместят в том числе зал для тяжелой атлетики и медицинский кабинет.

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) возведут в Данилове Ярославской области, сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов региона. Строительство социально значимых объектов соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В новом ФОКе обустроят универсальный спортивный зал и зал для тяжелой атлетики, вестибюль с гардеробом, медицинский кабинет, раздевалки, инвентарные и административные комнаты. Также предусмотрены специализированные санузлы и душевые для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. А на прилегающей территории мастера уложат асфальтовое покрытие, тротуары вымостят плиткой, смонтируют ограждение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.